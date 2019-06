Grüne wollen laute Autos aus Quartieren verbannen

Wenn es nach den Grünen und der EVP geht, sollen Autos mit Lärmverstärkern nicht mehr in bestimmten Quartieren verkehren dürfen. Sie möchten damit die Bevölkerung vor Lärm schützen. Mit ihrer Forderung nach «Lärmblitzern» waren die Grünen beim Zürcher Regierungsrat erst kürzlich abgeblitzt. Es gebe keine Rechtsgrundlage, solche Messgeräte mit Sanktionsmöglichkeiten einzurichten, fand der Regierungsrat im März.

Weil es also bis auf Weiteres keine Tempo-Radargeräte geben wird, welche den Lärmpegel messen, versuchen es die Grünen mit Unterstützung der EVP mit einer neuen Idee: Rayonverbote, also Fahrverbote in gewissen Gebieten. Entsprechende Einträge, dass ein Lärmverstärker eingebaut ist, könnten im Fahrzeugausweis eingetragen werden. Das würde die Polizei bei der Durchsetzung eines Rayonverbots unterstützen, schreiben die Parlamentarier in ihrem Postulat, das am Donnerstag publiziert wurde.

