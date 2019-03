Gruppe von Jugendlichen schlägt Frau (38) spitalreif

Kurz nach 21.30 Uhr sprach am Samstag eine 38-jährige Frau eine Gruppe Jugendlicher an, welche im Bahnhof Embrach einen Lebensmittelautomaten mit Fusstritten traktierten. Daraufhin liess die Gruppe vom Automaten ab und begann die Frau zu beschimpfen und mit Schlägen und Fusstritten anzugreifen. Nach der Tat bestiegen die Jugendlichen den in Richtung Bülach abfahrenden Zug. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen durch eine Ambulanz in ein Spital gefahren.



Wissen Sie etwas zum Vorfall? Melden Sie sich!



Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Per Mail sind wir unter feedback@20minuten.ch erreichbar. Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Per Mail sind wir unter feedback@20minuten.ch erreichbar.

Bei der Täterschaft handelt es sich um eine Gruppe von Jugendlichen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Mindestens drei Burschen und zwei Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren. Hinweise deuten auf slawische Herkunft der Beteiligten hin. Eines der Mädchen wird als Asiatin beschrieben.

Personen, die Angaben zur Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

(20M)