Mega-Stau nach Autobrand im Gubrist

Der Gubristtunnel musste am Donnerstagnachmittag gesperrt werden. Grund war ein Fahrzeug, das im Tunnel in Brand geraten war. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Brand auf Anfrage. Es wurden keine Personen verletzt.

Das Fahrzeug geriet in der in der Tunnelröhre Richtung St. Gallen in Brand. Aus Sicherheitsgründen wurde auch die andere Röhre gesperrt.

Kurz vor 18.30 Uhr konnte die Röhre in Richtung Bern wieder geöffnet werden. In Richtung St. Gallen ist der linke Fahrstreifen bis auf weiteres gesperrt. Rund um den Tunnel ist derzeit mit langen Wartezeiten zu rechnen.

Stau vor Gubristtunnel

#A1 - Bern -> St. Gallen - Gubrist-Tunnel Tunnel gesperrt, Fahrzeugbrand, Gasse für Rettungsfahrzeuge bilden — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) 21. Februar 2019

