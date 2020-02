Ein Güterwagon einer Zugkomposition ist am Montagnachmittag um etwa 15.30 Uhr beim Überqueren der Ebnatstrasse in Schaffhausen entgleist. Aus ungeklärten Gründen kam es zu einem Fehler in der Weichenstellung und ein Teil der Zugkomposition wurde auf das falsche Gleis gelenkt, wie die Schaffhauser Polizei am Montagabend mitteilte.

Ein Güterwagon entgleiste dabei. Im Einsatz standen unter anderem Angehörige der SBB, der Feuerwehr der Stadt Schaffhausen, der Unfalluntersuchungsstelle SUST und der Schaffhauser Polizei. Bei der Bergung kam es zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde beim Bahnunfall niemand.

Güterwagon entgleist bei Weiche

(tam)