H.K. droht lebenslange Freiheitsstrafe

Am Bahnhof in Brugg AG ereigneten sich am Samstagnachmittag schlimme Szenen. Vor zahlreichen Passanten schleuderte H.K.* (50) seine vierjährige Tochter mehrmals auf den Boden und verletzte das Kind dabei schwer.

Wie die Staatsanwaltschaft Aargau 20 Minuten sagt, wird gegen den Mann wegen versuchten Mordes ermittelt. Es droht ihm bei einer Verurteilung eine langjährige bis hin zu einer lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Ob der Tatverdächtige H.K* geständig ist, sagt die Staatsanwaltschaft nicht.

K. ist vorbestraft

Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. «Der Beschuldigte befindet sich in Haft», sagt Sprecherin Fiona Strebel. Das 4-jährige Mädchen ist aktuell ausser Lebensgefahr.

Wie Strebel sagt, ist K. vorbestraft, jedoch nicht einschlägig und nicht im Kanton Aargau. Anfang August habe ein polizeiliches Kontaktverbot zwischen dem Vater und der Tochter für die Dauer von zehn Tage bestanden.

*Name der Redaktion bekannt





(jen)