Haken trifft Bauarbeiter (29) – schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf einer Baustelle in Schlieren ZH ein Unfall. Beim Heben eines Armierungskorbes mit einem Drehbohrgerät löste sich auf einer Höhe von zirka 20 Metern ein Haken. Dieser traf den am Boden arbeitenden 29-jährigen Mann. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Am Donnerstagmorgen starb auf einer Baustelle in Dietikon ZH ein 15-Jähriger. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte ein rund zwei Tonnen schweres Betonelement auf den Lehrling.

15-Jähriger Lehrling kommt ums Leben

Die Suva äusserte sich gestern zur Sicherheit auf Baustellen wie folgt: «Auf Schweizer Baustellen ereignen sich noch immer zu viele Unfälle: Allein im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe sind es über 50'000 im Jahr. Für mehr Sicherheit und weniger Unfälle braucht es den Einsatz und die Zusammenarbeit aller Beteiligten.»

