«Ich werde den Finderlohn für die Ferien aufsparen»

Nik Zisler ist immer noch sehr berührt und kann es nicht fassen, dass er seinen Ehering wiederhat. Er war mit seiner Familie am Sonntag vor einer Woche in Horgen am Zürichsee. Dort verlor er während des Badens seinen Ehering in vier bis fünf Metern Tiefe. Der 14-jährige Halim Hoti war zu dieser Zeit auch gerade im Wasser und half bei der Suche mit. Als alle anderen schon aufgegeben hatten, suchte er eifrig weiter – mit Erfolg.

Via 20 Minuten suchte der 14-Jährige den Besitzer und wurde fündig: «Ich war überglücklich, und konnte es überhaupt nicht fassen. Der Junge ist ein Held», sagte Nik Zisler.

«Sie sind so herzensgute Menschen»



Die Übergabe des Rings hat am Samstag wieder auf derselben Badiwiese in Horgen stattgefunden. Halim kam mit seinem Vater – Zisler mit seiner Frau und seinem Sohn. «Nach der Ringübergabe sind wir alle zusammen nochmals in den See gesprungen», sagt Zisler. Für den jungen Halim gab es ein Badetuch, einen Umschlag mit Geld und einen Brief als Finderlohn. Obwohl Halim eigentlich gar nichts erwartet hatte, freute er sich über die Geschenke. «Das Geld werde ich für meine Ferien aufsparen», sagt der 14-Jährige.

Nach der Übergabe wurden die Zislers von der Familie Hoti zu Hause auf einen Kaffee eingeladen. Halim hatte Zislers schwangerer Frau extra noch eine Blume gekauft. «Sie sind so herzensgute Menschen, und es war für mich eine grosse Freude, sie alle kennenzulernen. Was sicher ist: im Sommer werden wir uns alle zum Grillieren treffen.»

(lar)