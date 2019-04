Polizisten in Vollmontur sperren Strasse

Wie ein Anwohner berichtet, sind an der Bahnhofstrasse in Hallau Polizisten in Vollmontur im Einsatz: «Ich war mit den Kindern draussen, als die Beamten eintrafen. Bin dann aber gleich ins Haus rein.» So etwas habe der Mann in dem Dorf noch nie erlebt: «Sonst ist es sehr ruhig hier. Wir wissen nicht, was los ist.» Zurzeit seien ein Polizei- und die Feuerwehrauto vor Ort: «Sie haben die Strasse gesperrt. Es kommt niemand durch.»

Die Schaffhauser Polizei bestätigt einen Einsatz. Einzelheiten konnte der Sprecher auf Anfrage von 20 Minuten noch keine nennen.

Update folgt...

(rab/mon/woz)