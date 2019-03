Besucher fordern im Museum Handyfoto-Verbot

Mit über 18'000 Besuchern war die die Ausstellung «Blumen für die Kunst» ein Publikumserfolg. Trotzdem gab es auch Kritik, und zwar an den Museumsgängern, die bis am 10. März ins Kunsthaus Aargau in Aarau pilgerten.

So wetterten Leserbriefschreiber in der «Aargauer Zeitung» über «die unsäglichen Handyfotografen», die «ständig die Sicht auf die wunderschönen Blumenkompositionen versperrten». Sie fordern das Kunsthaus auf, für die nächste Ausgabe der Ausstellung ein Fotoverbot zu erlassen.

Thema war besonders virulent

Dass viele Besucher Ausstellungsinstallationen mit dem Handy festhalten, ist dem Kunsthaus-Team bereits in den letzten Jahren aufgefallen, sagt Direktorin Madeleine Schuppli zur AZ.

Während der Ausstellung «Blumen für die Kunst» sei das Thema «besonders virulent» gewesen.

Es handelt sich laut Schuppli um ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen, jedes besondere (Seh-)Erlebnis mit der Kamera dokumentieren zu wollen: «Dass andere sich dadurch gestört fühlen können, dafür haben wir Verständnis.»

Fotoverbot ist keine Option

Trotzdem ist ein Fotoverbot für das Kunsthaus keine Option. Ausnahmen sind lediglich besonders gekennzeichnete Werke, die aus urheberrechtlichen Gründen nicht fotografiert werden dürfen – zudem ist es tabu, den Blitz zu verwenden.

Das Kunsthaus-Team empfiehlt für das nächste Jahr einen Besuch vor 10 Uhr oder zwischen 17 und 20 Uhr, wenn man sich an Handyfotografen stört. Denn dann habe es weniger Besucher. Auch habe man zu diesen Zeiten weniger Handy-Fotografen beobachtet.

(som)