Hanna (16) kehrte nicht aus Zürich zurück

Seit Sonntagvormittag wird in Uetikon am See die 16-jährige Hanna vermisst. Sie habe Freunde in Zürich besucht und sei bisher nicht an ihren Wohnort zurück, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Hanna ist rund 164 Zentimeter gross und von normaler Statur. Ausserdem trägt sie rückenlange, rote, gewellte Haare und hat grün-braune Augen. Vermutlich ist sie in dunkelgrauen Hosen, einer olivfarbenen Winterjacke sowie einem schwarzen Langarmshirt und weissen Adidas-Schuhen unterwegs. Sie dürfte auch eine kleine, schwarze Tasche mit sich führen.

Wer Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei (044 247 22 11) in Verbindung zu setzen.

(vro)