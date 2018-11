Hasen gestohlen und getötet – 2 Täter verhaftet

Die Stadtpolizei Zürich rückte am Sonntag, 10. September 2017 zum QuarTierhof in Zürich-Höngg aus, weil dort Zwerghasen in einem Stall tot aufgefunden worden waren. Unbekannte waren in das Gebäude des QuarTierhofs an der Regensdorferstrasse 189 eingedrungen, töteten die drei Zwerghasen und entführten drei weitere. Einer der gestohlenen Hasen wurde mittlerweile tot aufgefunden – von den zwei weiteren fehlt weiterhin jede Spur.

Die Hasen gehörten Kindern ab 6 Jahren, die zu Hause keine Tiere halten können. «Es ist sehr bedrückend und vor allem schlimm für die Kinder, die jetzt sehr traurig sind», sagte die Vereinspräsidentin damals.

Über ein Jahr später kann die Stadtpolizei Zürich nun Erfolge bei den Ermittlungen verzeichnen, wie sie am Donnerstagmorgen mitteilte. Zwei Jugendliche seien aufgrund von Hinweisen in den Fokus der Ermittler geraten. Anfang des Monats seien die im Kanton Zürich wohnhaften Jungen festgenommen und nun der Jugendanwaltschaft zugeführt worden.

(wed)