Ausbrecher Hassan Kiko will in den Hafturlaub

Von einer Geschichte wie «Bonnie und Clyde» sprach der Verteidiger von Hassan Kiko vor Gericht, als er über die aufsehenerregende Flucht des Syrers und seiner Geliebten Angela Magdici erzählte. Vor Gericht war Kiko nicht nur einmal anzutreffen. Er wurde zweimal wegen eines Sexualdelikts verurteilt. Nach der ersten Verurteilung Kikos liess die Gefängniswärterin Magdici ihn aus dem Gefängnis Limmattal entweichen. Sie flohen nach Italien, wo sie rund drei Monate später gefasst werden konnten. Das war vor etwas mehr als drei Jahren. Inzwischen sind Magdici und Kiko verheiratet.

Nun macht der «Tages-Anzeiger» publik: Kiko will eine Lockerung des Strafvollzugs. Er hat ein entsprechendes Gesuch eingereicht. Kiko möchte, dass ihm begleitete und unbegleitete Ausgänge und Urlaub gewährt werden. Die Lockerung soll auf den 19. Juni 2020 erfolgen. Dann wird Kiko zwei Drittel seiner Gefängnisstrafe verbüsst haben. Das ist zudem der frühste Zeitpunkt, an dem der Syrer wieder in die Freiheit entlassen werden kann.

Erhöhte Fluchtgefahr

Kiko will nicht nur Hafturlaub, sondern vom geschlossenen in den offenen Vollzug. Das Amt für Justizvollzug und die Justizdirektion haben Kikos Gesuch aber abgelehnt, wie die Zeitung weiter schreibt. Grund: erhöhte Fluchtgefahr.

Die Flucht aus dem Gefängnis Limmattal spiele bei der Ablehnung des Gesuchs eine Rolle. Der «Tages-Anzeiger» zitiert aus dem Gerichtsentscheid: Dies, zumal eine solche Flucht «schwieriger zu bewerkstelligen ist als eine Flucht während eines begleiteten oder unbegleiteten Ausgangs.»

Ein begleiteter Urlaub komme nicht infrage, weil von einer Begleitperson nicht erwartet werden könne, Kiko physisch an einer möglichen Flucht zu hindern. Es wäre unverhältnismässig, den Syrer zu fesseln und von der Polizei begleiten zu lassen, so das Gericht. Das würde zudem dem Zweck des Urlaubs zuwiderlaufen.



