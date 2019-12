Hast du Polizist geholfen und suchst dein Velo?

Die Polizei sucht einen Mann – um ihm sein Velo zurückzugeben. Per Twitter startete die Stadtpolizei am Donnerstagmorgen einen Aufruf der besonderen Art. Gesucht wird der Besitzer eines Bianchi-Velos. Dieser habe am 1. September an der Langstrasse einem Polizisten sein Fahrrad für eine Verfolgungsjagd geliehen, sagt Christian Spaltenstein von der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage.

«Der Polizist rief dem Velobesitzer noch zu, dass er sein Velo bei der Regionalwache abholen könne», so Spaltenstein. Es sei aber alles sehr schnell gegangen. Deshalb fällt auch die Beschreibung des gesuchten Helfers vage aus. Der Mann sei zwischen 25 und 45 Jahre alt und habe Schweizerdeutsch gesprochen.

«Was ist eigentlich mit diesem Velo?»

Man habe in den letzten Monaten versucht, den Velohelfer ausfindig zu machen. Ohne Erfolg. Es sei auch keine Diebstahlanzeige eingegangen. «Die Wache fragte nun mal wieder nach, was eigentlich mit diesem Velo los ist.»

Darum suche man jetzt auch via Social Media nach dem Mann. «Gerne möchten wir uns für die spontane Hilfe bedanken können», heisst es bei der Polizei. Denn: Dank der Leihgabe konnte der Flüchtige an dem Abend im September gestoppt werden.

