Hat Asylsuchender (25) Frauen im Sudan entführt?

Mit einem ungewöhnlichen Fall von Lösegelderpressung wird sich das Bezirksgericht Bülach am nächsten Dienstag befassen. Vor den Richtern steht ein 25-jähriger abgewiesener Asylsuchender aus Eritrea, dem die Staatsanwaltschaft qualifizierte Geiselnahme vorwirft.

Die Tat geht auf April 2015 zurück. Damals waren zwei junge Frauen aus ihrem Heimatland Eritrea in ein Flüchtlingslager in Äthiopien geflüchtet. Sie reisten von dort aus mit einer Gruppe von rund 50 Flüchtlingen weiter, mit dem Ziel nach Europa zu gelangen. Nach dem Übertritt in die Republik Sudan wurde die Gruppe von einer bewaffneten Bande arabischer Nomaden des Volksstammes «Rashaidas» überfallen.

Gefesselt in der Sonne

Diese Räuberbanden haben sich auf die Entführung von Flüchtlingen spezialisiert. Die Männer nahmen sechs Frauen aus der Gruppe mit, darunter auch die beiden erwähnten Frauen. Sie brachten die Opfer mit Lieferwagen an einen unbekannten Ort, vermutlich im Südsudan.

Laut Anklageschrift hielten sie in den folgenden Wochen die Opfer im Freien, unter gleissender Sonne und zumeist gefesselt. Die Männer schlugen, misshandelten und vergewaltigten die Frauen. Die Entführer verlangten von den Angehörigen der Frauen telefonisch ein Lösegeld von jeweils umgerechnet 15'000 US-Dollar. Dabei fungierte der Beschuldigte als Dolmetscher, da er neben der eritreischen Muttersprache auch Arabisch sprach.

Nach acht Wochen freigelassen

Die Menschenhändler drohten den Angehörigen, die Frauen zu töten oder in ein anderes Land weiterzuverkaufen, wo man ihnen Organe entnehmen würde. Bei den Telefonaten mussten auch die entführten Töchter mit den Eltern sprechen und wurden dabei von den Männern geschlagen. Weil die Eltern und Angehörigen die Summe nicht aufbringen konnten, reduzierten die Menschenhändler in der Folge den Betrag auf 3000 Dollar, was die Familien dann auch bezahlen konnten.

Nach Erhalt des Geldes wurden die Opfer in der Gegend eines Flüchtlingslagers im Südsudan nach sechs- bis achtwöchiger Gefangenschaft freigelassen. Die beiden Frauen flüchteten nach Europa.

Täter in Zürich wiedererkannt

Laut Anklageschrift ist der 25-jährige Eritreer als Hauptbeteiligter der Geiselnehmerbande angeklagt, das heisst: Seine Tatbeteiligung ging über das Dolmetschen hinaus. Er sei bei der Planung und Ausführung de Entführung massgeblich beteiligt gewesen und soll bei den sexuellen Misshandlungen und Vergewaltigungen der beiden Frau mitgemacht oder dies zumindest versucht haben.

Der nicht geständige Mann befindet sich seit August 2019 in Haft – eines der beiden Opfer hatte ihn in Zürich wiedererkannt und angezeigt. Der Mann war als Asylbewerber ebenfalls in die Schweiz gereist. Sein Gesuch wurde jedoch abgewiesen und er lebte in einer Notunterkunft in der Umgebung von Zürich.

Kein Anklage wegen Vergewaltigung

Der Mann wird nur wegen Geiselnahme angeklagt, nicht aber wegen Vergewaltigung. Der Grund: Die Schweiz hat sich international verpflichtet, Geiselnahme auch zu verfolgen, wenn die Tat im Ausland geschah, ähnlich wie bei sexuellem Kindsmissbrauch. Dieses Prinzip wird auch als Weltrechtsprinzip bezeichnet.

Das heisst, schwere Menschenrechtsverbrechen können rund um den Globus verfolgt werden, unabhängig davon, auf wessen Territorium die Taten begangen wurden und welche Staatsangehörigkeit die Täter oder die Opfer besitzen. Bei der Vergewaltigung dagegen gilt das Weltrechtsprinzip nicht, die rechtlichen Voraussetzungen für eine Anklage sind nicht gegeben.