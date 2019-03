Hat das Limmattal ein Gewaltproblem?

Vor dem Einkaufszentrum in Spreitenbach AG gingen am Samstag mehrere Jugendliche aufeinander los. Ein 15-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Offenbar handelte es sich um einen Streit zwischen Jugendlichen aus Spreitenbach AG und einer Gruppe aus Dietikon ZH.

Dass der Konflikt im Limmattal, einer Agglomerationsregion der Kantone Aargau und Zürich ausgetragen wurde, erstaunt den Soziologen Denis Ribeaud nicht: Es gehöre zu den sozial benachteiligten Regionen und weise einen vergleichsweise hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf, sagt er zu 20 Minuten. In dieser Gruppe fänden sich häufiger Risikofaktoren für die Ausübung von Gewalt – etwa ein tiefes Schulniveau oder machohaftes Verhalten.

Limmattal ist nicht speziell gefährlich

Der Ausländeranteil in Dietikon beträgt 44,4 Prozent, in Spreitenbach 50,3 Prozent. Die Sozialhilfequote betrug im Jahr 2017 in Dietikon 6,4 Prozent und in Spreitenbach 5,4 Prozent – deutlich mehr als der Schweizer Durchschnitt von 3,3 Prozent. Auch die Arbeitslosenquote liegt in beiden Gemeinden (Spreitenbach 5,4 Prozent und Dietikon 4,5 Prozent) über dem Schweizer Durchschnitt. Dietikon hat mit 27'146 Einwohnern fast dreimal so viele wie Spreitenbach (11'882).

Der Leitende Oberjugendanwalt des Kantons Zürich, Marcel Riesen-Kupper, erklärt, das Limmattal sei nicht speziell gefährlich. Seines Wissens habe die Region kein grösseres Problem mit Jugendgewalt als andere Teile des Kantons, sagt er zu 20 Minuten.

«Alle Gemeinden sind betroffen»

Auch handle es sich nicht um ein städtisches oder Agglomerationsproblem. «Auch die ländliche Jugend hält sich in ihrer Freizeit häufig in urbanen Zentren auf», sagt Riesen-Kupper. Der Stadt-Land-Gegensatz habe an Bedeutung verloren. Alle Gemeinden könnten von Jugendgewalt betroffen sein – auch wenn sie nicht immer auf ihrem Gebiet ausgeübt würden.

Vorfälle wie jener in Spreitenbach mit einer grossen Anzahl an Beteiligten seien relativ selten. Ob sie heute häufiger seien, sei schwierig zu beurteilen, sagt der Oberjugendanwalt: «Im Gegensatz zu früher werden solche Vorfälle oft mit dem Smartphone gefilmt und direkt weiterverbreitet.»

Wichtig für das Zusammenleben in der durch verschiedene Kulturen geprägten Gesellschaft sei die Integration. «Wir müssen als Gesellschaft den Jugendlichen klar zu verstehen geben, dass wir keine Gewalt dulden», sagt Riesen-Kupper. «Diese Werthaltung sollten auch Eltern zum Ausdruck bringen.» Das Bekenntnis zu einem gewaltfreien Zusammenleben umfasse alle – «unabhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund aufweisen oder nicht».

(ehs)