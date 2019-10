Haus brennt bis auf die Grundmauern ab

In der Nacht auf Samstag ist ein Mehrfamilienhaus in Stetten AG bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau wurde die Feuerwehr um 4.15 Uhr alarmiert. Diese konnte aber nur noch verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser übergriffen.

(sda)