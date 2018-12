Heftiger Frontalcrash fordert drei Verletzte

Am Samstag um 11 Uhr ist es an der Neuenhoferstrasse im aargauischen Baden zu einer schweren Frontalkollision gekommen. Ein 23-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen schwarzen Skoda geprallt. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Der 23-Jährige wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der 30-jährige Fahrer des Skodas musste durch die Feuerwehr Baden aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Er und seine Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Neuenhoferstrasse musste vorübergehend gesperrt werden. Dem 23-jährigen Unfallverursacher wurde der Führerausweis entzogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet.

(kat)