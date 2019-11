Heimlich Kondom entfernt – strafbar oder nicht?

Das erste Treffen auf dem Uetliberg verlief gut. So gut, dass die damals 18-jährige Frau ihr Tinder-Date am Abend zu sich in die Wohnung einlud und es zum Sex kam – mit Kondom. Weil der zu diesem Zeitpunkt 19-Jährige dieses schon kurze Zeit später heimlich entfernte, zeigte sie ihn an. Das Bezirksgericht Bülach sprach den Jus-Studenten im Februar 2019 aber frei. Das Entfernen des Kondoms ohne ihr Einverständnis, das sogenannte «Stealthing», sei lediglich eine Missachtung der Spielregeln beim Sex gewesen. Eine Schändung habe nicht vorgelegen.



Die Frau hat den Fall weitergezogen, heute Donnerstag, den 28. November, wird er vor dem Zürcher Obergericht neu verhandelt.

Vor zwei Jahren gab es einen ähnlichen Fall

Wie «SRF News» schreibt, musste sich das Waadtländer Kantonsgericht vor zwei Jahren bereits mit einem ähnlichen Fall befassen. Es war der erste Fall von «Stealthing» in der Schweiz. Wie im Zürcher Fall sei es dabei ebenfalls um einvernehmlichen Sex nach einem Tinder-Date gegangen. Allerdings verurteilten die Waadtländer Richter, anders als das Bezirksgericht Bülach, den Angeklagten wegen Schändung.

