Helfer sammeln für Familie aus Galgenen SZ

Ein Autofahrer entzog sich am frühen Sonntagmorgen einer Polizeikontrolle und prallte etwas später mit rund 170 Kilometern pro Stunde in einen Kreisel, hob ab und krachte nach rund 50 Metern in ein Wohnhaus. Das Gebäude fing Feuer und brannte lichterloh. Die darin wohnhafte Familie verlor ihr Hab und Gut.

Über Facebook haben Helfer nun einen Spendenaufruf gestartet. Darin heisst es: «Liebe alle, ich trete mit einem akuten Spendenaufruf an euch. In Galgenen gab es einen Hausbrand. Die betroffene Familie mit drei Kindern – knapp vier, sechs und acht Jahre alt – hat ihr Hab und Gut verloren. Wer hat noch Kleider, die er nicht mehr braucht? Am einfachsten in eine Tasche und bei mir (Anm. d. Red.: Adresse entfernt) vor die Türe stellen. Ich gebe es dann weiter. Danke bestens und bitte gerne weiterleiten!»

Mehrere Säcke vor Haustür

Gemäss Spendenaufruf braucht der Vater Schuhe in Grösse 43 und Kleider in Grösse M. Die Mutter brauche Schuhe in Grösse 40 und Kleider in Grösse M oder besser L. Paris (acht Jahre alt) bräuchte Kleider in Grösse 134/142, Parsa (sechs Jahre alt) bräuchte Kleider in Grösse 122/128 und der Jüngste, Osman (drei Jahre alt), bräuchte Kleider in Grösse 104/110.

Auf einem Foto ist zu sehen, wie an der besagten Adresse mehrere Säcke voller Kleidungsstücke abgelegt worden sind.



(qll)