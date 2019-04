Helikopterflüge für BMW-Kunden stören Anwohner

Helikopterflüge am Abend sorgen in Dielsdorf ZH derzeit für Fluglärm. Ein Anwohner am Krummibuckweg hat in der vergangenen Woche mehrmals gehört, wie Helis über das Wohngebiet flogen. Als er im Industriegebiet nachschaute, wo sie landen, entdeckte er auf dem Gelände des BMW-Konzerns vier Helikopter, einen Car und eine Schar Leute.

Die Heliflüge sind Teil eines zehntägigen Kunden-Events im BMW Group Brand Experience Center, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet. Die Kunden können in Dielsdorf zwischen dem 8. und 18. April die neusten Automodelle besichtigen und ausprobieren. Dann werden sie mit einem Helikopter nach Hinwil zum TCS-Verkehrssicherheitszentrum geflogen, wo Instruktoren mit den Kunden verschiedene Fahrübungen durchführen.

Rückreise mit Car

Beim Konzern heisst es auf Anfrage der Zeitung, dass man für die Kunden ein «zusätzliches begeisterndes Erlebnis» schaffen wolle. Die Anwohner und Unternehmen der Industriestrasse seien mit einem Schreiben über die Flüge informiert worden. Man sei sich auch der ökologischen Belastung bewusst. Deshalb werde das Unternehmen die entstandenen Emissionen finanziell kompensieren. Die Rückreise nach Dielsdorf erfolge per Car.

Für diesen Spass der Autohändler hat der Anwohner kein Verständnis. In Zeiten, in denen andauernd vom Energiesparen gesprochen werde, sollte so etwas nicht zugelassen werden. «Nur zur Belustigung der Kunden Flüge zu veranstalten, ist unnötig und rücksichtslos», sagt er zum «Zürcher Unterländer».

Nachtruhe eingehalten

Die Gemeinde hatte Kenntnis vom Vorhaben: Da die Nachtruhe eingehalten werde, habe man keinen Anlass gesehen, Einwände zu erheben. Starts und Landungen von Helikoptern sind mit einigen Einschränkungen prinzipiell auch ausserhalb von Flughäfen zulässig, müssen allerdings beim kantonalen Amt für Verkehr angemeldet werden. Dort heisst es, dass es immer wieder vorkomme, dass Firmen einzelne Flüge durchführten. In dieser gehäuften Art, wie sie bei BMW zurzeit stattfänden, sei es aber eine Ausnahme.

(tam)