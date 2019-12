Samichlaus und Schmutzli von Radar geblitzt

Geblitzt zu werden ist ein grosses Ärgernis. Doch in Wermatswil bei Uster hat der unbeliebte Kasten für einmal etwas zum Schmunzeln eingefangen: Schmutzli und Samichlaus fuhren in einem Oldtimer-Cabriolet durch eine 30er-Zone. Dabei drückte der am Steuer sitzende Samichlaus wohl etwas zu fest aufs Gas.

Umfrage Wurden Sie schon einmal geblitzt? Ja, ein einziges Mal.

Schon mehrere Male.

Noch nie.

Ich fahre nicht Auto.

Enis Feratovic von der Stadtpolizei Uster relativiert: «Es handelt sich lediglich um eine Übertretung: Der Samichlaus ist nach Toleranzabzug drei Stundenkilometer zu schnell gefahren»

Den Schnappschuss aus dem Blitzkasten hat die Polizei inklusive Versli auf Twitter veröffentlicht. «Das Foto passt gut in diese vorweihnachtliche Zeit, weshalb unser Social-Media-Team um Erlaubnis der Publikation gebeten hat», so Feratovic weiter.

Samichlaus du schnelle Maa 🎅💨, wie gwünscht, chasch du jetzt dis Bildli ha. Tue in Zuekunft bitte nüm so flitze, dä müemer di au nüm blitze 📸😉 ^fee#StadtpolizeiUster #Freudwil #Samichlaus@zueriost https://t.co/hD6jXqpOy0 pic.twitter.com/CuzhQOjiXQ — Stadtpolizei Uster (@StapoUster) December 5, 2019

Unter den Kutten befand sich ein Ehepaar aus der Region. So witzig die Geschichte auch sein mag und selbst die Polizei darüber schmunzeln muss: Von einer Busse bleiben die beiden dennoch nicht verschont. «Was soll‘s, wenigstens konnten wir in der Vorweihnachtszeit einige Leute zum Lachen bringen», so die Ehefrau gegenüber «Zueriost».

(kat)