Hier feiert man in Zürich ins neue Jahr

Mit den Star-DJs

Eine der grösseren Silvesterpartys gibt es dieses Jahr wieder auf dem Maag-Areal. Mit dabei: Der französische Star-DJ Hugel, der mit seinem Remix von «Bella Ciao» dieses Jahr für Furore sorgte, das Berliner Techno-Duo Format:B und die Zürcher Lokalhelden Animal Trainer. Tickets gibt es ab 39.90 Franken auf Starticket.

Wilder Westen im Bienenstock

Das Who is Who der Zürcher Techno- und Deep-House-Szene trifft sich an der Sil.Western-Party im Hive. Darunter etwa Nici Faerber, Manon, Jimi Jules, Patrischa, Dario D'Attis oder Reto Ardour. Getanzt wird durchgehend bis am 2. Januar. Wer seine Kleidung dem Motto aus dem wilden Westen anpasst, ist klar im Vorteil, schreiben die Veranstalter. Der Eintritt kostet 35 Franken.

Der sichere Wert

Sind sie eine Gruppe mit unterschiedlichen Musikgeschmäckern? Im Plaza Club werden alle auf ihre Kosten kommen. Die Zürcher DJ-Legende Muri und der international erfolgreiche Hip-Hop-Spezialist DJ Doobious spielen einen Mix aus Club-Klassikern, House und Hip-Hop. Tickets gibt es ab 36.10 Franken auf Starticket.

Trap mit Gabirano

Trap gehört zweifellos zu den grossen Musiktrends des vergangenen Jahres. Und darum dreht sich an Silvester alles an der «Silvester Heatwave x Weirdness»-Party im Exil an der Hardstrasse. Der Host des Abends ist übrigens der Schweizer Social-Media-Star Gabirano. Tickets gibt es im Vorverkauf für 30 Franken.



Studenten, Beerpong und Shootingstars

Die Nachtseminar-Partyreihe für Studenten sorgt jeden Donnerstag für einen vollen Plaza Club. An Silvester veranstalten die Macher das Silvesterseminar in der Labor-Bar an der Schiffbaustrasse. Hinter dem DJ-Pult sorgen die beiden Zürcher Shootingstars Redshift und Wyla für einen bunten Mix aus Hip-Hop, House und vieles mehr. Mit einer Legi gibts Tickets ab 19, ohne Legi ab 29 Franken. Zudem gibts vor Ort eine Game Zone sowie Beerpong.

Terrazzza im Kreis 5

Das Erfolgslabel Terrazzza sorgte dieses Jahr mit einem Festival, Outdoor-Partys und spektakulären Bookings für Aufsehen. Den Start ins neue Jahr feiert Terrazzza im Space Monki im Kreis 5 mit Techno und Tech House. Mit dabei: Headliner Jonathan Kaspar, die Münchner Genji Yoshida & Haeppy van Mazn, Murciano oder Kyrill & Redford. Gut zu wissen: Der Club öffnet erst um Mitternacht. Eintritt kostet 30 Franken.

Indie Rock und Britpop in der Perle

In der Perle an der Langstrasse gibt es keine elektronischen oder urbane Klänge für die Ohren, sondern Indie Rock und Britpop. Von The Kooks, über The XX bis zu Mumford & Sons oder Foster the People. Ticket gibt es im Vorverkauf für 21.70 Franken.

Hip-Hop für Ü23

Egal ob 90er, 2000er oder aktuelle Hits: An der New Years Eve Party im Sihlpost Club gibt es das Beste, was das Hip-Hop-Genre zu bieten hat. Die Veranstalter garantieren zudem, dass Gäste «keine Kinderdisco erleben», da das Mindestalter strikt 23 Jahre ist. Tickets gibt es für 40.20 Franken auf Starticket.ch.

Schweizer Hitparaden-DJs

In der Eventlocation Sektor 11 in Zürich Oerlikon organisieren die Macher der Musik-App my105 eine grosse Silvesterparty auf zwei Floors – und mit Schweizer Star-DJs wie Mike Candys oder Mr. Da-Nos. Auch my105-Inhaber Giuseppe Scaglione wird hinter dem DJ-Pult stehen. Tickets gibt es auf Ticketino ab 29 Franken.

Reggaeton im Volkshaus

Die beiden Reggaeton-Labels Rompe und Mi Gente spannen an Silvester zusammen und übernehmen das Volkshaus beim Helvetiaplatz. Die Veranstalter künden es als «die grösste Reggaeton- und Latino-Party in der Schweiz» an. Tickets gibt es ab 50.40 Franken auf Starticket.

