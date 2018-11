Misshandelte Mädchen finden hier Zuflucht

Ein Mädchen steht bis über die Knie im Wasser. Es friert, und im strömenden Wasser kommt es kaum vorwärts. Ein anderes Mädchen kämpft sich in einem Club im Halbdunkeln die Treppe hoch und bleibt dann liegen. Mit diesen Bildern will das Mädchenhaus Zürich sein Angebot bekannter machen. Es ist die einzige Institution in der Schweiz, die für minderjährige Mädchen einen geheimen Zufluchtsort bietet.

Der Clip trägt den Titel «Viele sind wir». «Laut einer europäischen Studie wird jedes dritte Mädchen misshandelt», sagt Dorothea Hollender, Geschäftsleiterin des Mädchenhauses. Der Titel versuche, diese Tatsache aufzunehmen. Mit dem Video möchte man junge Frauen ermutigen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und Hilfe zu suchen, wenn sie Gewalterfahrungen machen. «Das Mädchenhaus ist leider noch zu wenig bekannt.»

Adresse ist geheim

Das Mädchenhaus ist eine Institution in Zürich, die Opfer von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt geworden sind. Sieben junge Frauen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren finden dort für maximal drei Monate ein Obdach. Sie werden von Sozialpädagoginnen betreut. Alle Mädchen haben ein Zimmer – entweder allein oder zu zweit. Die Küche, das Bad, das Ess- sowie das Wohnzimmer teilen sie sich.

Tagsüber gehen die jungen Frauen normal zur Schule oder zur Arbeit. Am Abend wird zusammen gekocht und gegessen. Einmal in der Woche findet ein Gruppenabend statt, bei dem man über Probleme, Erfahrungen oder das Zusammenleben spricht. Damit die Mädchen sicher und geschützt sind, ist der genaue Ort des Hauses geheim. Die Institution wird unter anderem vom Kanton Zürich finanziell unterstützt. Zudem sind Spenden eine wichtige Einnahmequelle.

Das Mädchenhaus nimmt junge Frauen aus der ganzen Schweiz auf und ist telefonisch rund um die Uhr erreichbar unter 044 341 4945.

(mon/tam)