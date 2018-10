Hier lassen sich Möbel per Knopfdruck verschieben

In dieser 1,5-Zimmer-Wohnung in Zürich-West fühlt man sich ein bisschen wie in der Zukunft: Beim Eingang kann man auf einem kleinen Bildschirm zwischen «Arbeiten», «Gäste», «Schlafen» und «Küche» auswählen. Tippt man auf eines dieser Wörter verändert sich das Gesamtbild der kleinen Wohnung.

Mit einem leisen Surren bewegt sich das Bett mitsamt dem Fernseher auf die rechte Seite, während sich der Schrank nach links verschiebt. Aus dem Nichts entsteht aus einem Schlafzimmer ein kleiner Arbeitsraum.

Platz optimal nutzen

Noch lebt niemand in dieser Wohnung – es handelt sich nur um einen Prototyp, mir dem die Firma Halter das neue Wohnkonzept testet. «Dank der verschiebbaren Möbel sollen die wenigen Quadratmeter einer kleinen Wohnung optimal genutzt werden», sagt Fabian Hammer, Leiter Vermarktung.

In den Movement-Wohnungen sind drei Grundmodule verbaut, die sich per Knopfdruck verschieben lassen.«So kann man den Platz dort nutzen, wo er in der jeweiligen Situation gerade gebraucht wird», sagt Hammer. Einzig die Küche und das Badezimmer sind in der Wohnung fest installiert. Büro, Schrank und Schlafzimmer sind flexibel.

Bei jungen Personen beliebter

Im Herbst will Halter dieses Produkt auf den Markt bringen. Im «The Jay»-Gebäude in Adliswil sind laut «Zürichsee-Zeitung» bereits 40 bis 50 solcher Movement-Wohnungen geplant. Die Höhe der Miete will Hammer nicht verraten. «Die Wohnungen liegen aber im mittleren Preissegment», so Hammer. Da es sich bei den Wohnungen grundsätzlich um 1,5 Zimmer-Wohnungen handelt, liege der Grundpreis bereits relativ tief.

Die Wohnungen werden mit dem Movement-Elementen teilmöbliert angeboten. Die Mieter haben aber die Möglichkeit, bei Galaxus auf Movement abgestimmte Möbel und Accessoires zu bestellen. Das Konzept kommt laut einer Marktstudie, die Halter selbst durchgeführt hat, bei jüngeren Personen besser an.

Per Knopfdruck Möbel verschieben

Weitere Wohnungen geplant

Die Idee kommt vom Architekten Angelo Roventa. Sie baut auf dem Archivsystem auf, wo sich ebenfalls ganze Schränke manuell verschieben lassen. Da laut Halter ein Drittel der Haushalte in der Schweiz Einzelhaushalte sind, besteht gemäss der Firma ein Bedürfnis für dieses Wohnkonzept. «Auch unsere Erfahrungen in der Immobilienbranche zeigen, dass solche Wohnungen gewünscht sind», so Hammer.

Weitere 100 Movement-Wohnungen sind in der gesamten Schweiz geplant. Unter anderem auch im Hochhaus Claraturm in Basel.





Verschiebbare Möbel gab es bereits im Film «The Fifth Element».

