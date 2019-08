Rennpferd verletzt sich – Situation eskaliert

Auf der Pferderennbahn im Schachen in Aarau rangen am Sonntag Reiter aus der ganzen Schweiz in verschiedenen Rennen um den Titel. Es ging um viel: Insgesamt wurden über 100'000 Franken Preisgeld an die jeweiligen Sieger verteilt und auch die Wettgeschäfte liefen auf Hochtouren.

So auch beim sogenannten Jagdrennen. Dabei galoppieren Pferde quer über den Platz und müssen über Hindernisse springen. «Es ist ein gefährliches Rennen für Pferde, weil das Verletzungsrisiko hoch ist», sagt Tierschützer Olivier Bieli, der den Event am Sonntag mitverfolgt hat und selber neun Pferde besitzt.

Sehnenverletzung?

Seine Befürchtung sollte sich am Pferderennen im Schachen bewahrheiten. Ein Pferd verletzte sich während des Galopps am rechten Vorderlauf. «Den Unfall haben die Zuschauer nicht mitbekommen, weil er in einer Passage passiert ist, auf die man keinen guten Blick hat», sagt Tierschützer Bieli. Er habe aber bemerkt, wie die Grosstierambulanz angefahren gekommen sei und dieser hinterhergelaufen.

Bieli habe beobachten und fotografisch festhalten können, wie das Tier versorgt worden sei. «Sie haben den Vorderrist mit Wasser gekühlt. Er war massiv angeschwollen, was auf eine Sehnenverletzung hindeuten könnte», so der Tierschützer.

«Du bekommst Fäuste in die Fresse»

Solche Aufnahmen sind laut Bieli sehr selten, «weil die Pferdebesitzer solche Unfälle vertuschen wollen». Als das Umfeld des Besitzers des verletzten Pferdes mitbekam, dass Bieli Fotos und Videos der tierärztlichen Versorgung gemacht hatte, habe man ihn daran hindern wollen.

«Sie haben probiert, mir die Sicht zu verdecken, bedrohten, beschimpften und beleidigten mich», sagt Bieli. Es seien Sätze gefallen wie: «Wenn du dich nicht verziehst, bekommst du ein paar Fäuste in die Fresse» oder «du sollst nur die schönen Momente wie die Siegerehrung oder das Rennen festhalten, sonst ziehst du unseren Sport in den Dreck.»

«Tierbesitzer wollen vertuschen»

Für Bieli war die Reaktion keine Überraschung. «Pferderennen sind ein skrupelloses Geschäft, es geht um viel Geld. Klar, dass die Besitzer solche unschönen Szenen vertuschen wollen.»

Bieli recherchiert seit geraumer Zeit zu Pferderennen in der Schweiz. «Viele Pferde werden eingeschläfert, nachdem sie sich eine Verletzung bei einem Rennen zugezogen haben.» Beim Pferd, das am Sonntag versorgt werden musste, sei dies «glücklicherweise» noch nicht der Fall gewesen. Bieli: «Es wurde vorerst in eine Tierklinik überwiesen. Da wird über Pflege oder Einschläferung entschieden.»

Der Tierschützer ist sich sicher, dass dieses Pferd am Sonntag nicht als einziges litt. «Es war fast 30 Grad warm. Pferde überhitzen um ein Vielfaches schneller als Menschen und erleiden nach solchen Rennen häufig Koliken.» Diese könnten tödlich enden. «Die Pferde werden bei Rennen ans Limit gepusht. Beinahe bei jedem Rennen passiert etwas.»

Pferd wird abgeschirmt

Anton Fürst, Direktor Klinik für Pferdechirurgie am Tierspital Zürich, ist häufig bei Sportveranstaltungen als Tierarzt im Einsatz. Er bestätigt, dass das Pferd eine Sehnenverletzung erlitten hat. «Sehr häufig werden die verletzten Pferde hinter einer Wand respektive einem Sichtschutz behandelt», sagt er. Das habe zwei Gründe. «An solchen Veranstaltungen geht es darum, den Sport zu zeigen. Das ist zentral und nicht Verletzungen.» Auch sei es für die anwesenden Zuschauer häufig schwierig, den Schweregrad einer Verletzung richtig zu beurteilen.

Zudem wolle man verhindern, dass die Leute bei der Behandlung gaffen kämen. «Das stresst das Pferd und auch die Leute, die das Tier behandeln. Diese Tierärzte benötigen ein ruhiges und professionelles Umfeld, um die Pferde untersuchen und korrekt behandeln zu können», so der Tierarzt.

«Nur in seltenen Fällen einschläfern»

Grosse Menschenmengen, das Blitzlicht von Kameras und der Lärmpegel würden einen zusätzlichen Stress für das Pferd bedeuten und könnten eine zusätzliche Gefahr für die behandelnden Tierärzte darstellen.

Fürst sagt, dass das tierärztliche Behandlungsteam von Beleidigungen und Beschimpfungen an diesem Rennsonntag nichts mitbekommen habe. Zudem betont er, dass Pferde heute nur in seltenen Fällen eingeschläfert würden. «Etwa, wenn es an chronischen Problemen leidet oder sehr schwere Verletzungen hat.»

«Wir sind offen und transparent»

Bruno Vogel, Präsident des aargauischen Rennvereins, der die Pferderennen in Aarau durchführt, will nichts von Vertuschung von Verletzungen wissen. «Wir sind offen und transparent, auch wenn es zu Unfällen kommt.»

Er sagt, dass es hin und wieder zu Verletzungen komme, «aber nicht übermässig». Die Pferde würden für Rennen trainiert und zu ihnen werde vor und nach dem Rennen gut geschaut.