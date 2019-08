Hier wird eine komplette Villa verschoben

Die Villa Blumenthal an der Seestrasse 160/162 in Kilchberg ZH wird am Mittwoch 23 Meter in Richtung See verschoben. Und das nicht etwa, indem das denkmalgeschützte Gebäude in seine Einzelteile zerlegt und wiederaufgebaut wird. Die Villa wird in seiner Einheit inklusive ihres Kreuzgewölbekellers mittels Hydraulikpumpen an seinen neuen Standort gerollt. Pro Stunde legt der Altbau zwischen 2,5 und 3 Meter zurück.

Biedermeier



Biedermeier ist der Name für eine Epoche zwischen zwei historischen Ereignissen: dem Ende des Wiener Kongresses 1815 und der bürgerlichen Revolution 1848. Die Biedermeier-Architektur zeichnet sich durch Eleganz und einen eher schlichten Stil aus.



Der Grund für die Hausverschiebung laut der Grundstückeigentümerin Osterwalder Immobilie AG: Die Villa muss einem Neubau weichen. Ziel der Hausverschiebung sei nicht nur der Erhalt der Villa Blumenthal, auch der autonome Status des Altbaus solle wiederhergestellt und sichtbar gemacht werden. Heute ist das traditionsreiche Haus beidseitig von neuzeitlichen Bauten umgeben, wie die Osterwalder Immobilien AG mitteilt.

Villa sollte abgerissen werden

Hintergrund der Hausverschiebung ist aber in erster Linie ein

langer Rechtsstreit zwischen der Eigentümerin Osterwalder Immobilien Zürich AG und dem Zürcher Heimatschutz. Gemäss einem Artikel der «Zürichsee Zeitung» (Bezahlartikel) wollte die Eigentümerin die Villa abreissen und durch einen Neubau mit Wohnungen, Tankstelle und Shop errichten.

Der Heimatschutz wehrte sich mit Erfolg dagegen und setzte vor Gericht durch, dass die denkmalgeschützte Villa erhalten bleibt. Der geplante Neubau mit sieben Wohnungen kann zwar gebaut werden, dies aber nur unter der Bedingung, dass die Villa nicht abgerissen, sondern verschoben wird.

Villa ist 182 Jahre alt

Die Verschiebung der Villa Blumenthal erinnert an die Verschiebung eines Gebäudes am Bahnhof Oerlikon im Jahr 2012. Damals war die Firma Iten AG für das aufsehenerregende Projekt verantwortlich. Wie heute bekannt ist, hat sich die Arbeit der auf Hausverschiebungen spezialisierte Firma mit über 60 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet bewährt, weshalb sie auch bei der Versetzung am Mittwoch federführend sein wird.

Die Verantwortung ist gross: Die Villa Blumenthal aus dem Jahr 1837 ist für Kilchberg von orts- und sozialgeschichtlicher

Bedeutung und wurde 2010 als wichtiger Zeuge des biedermeierlichen Wohnens unter Denkmalschutz gestellt. Auch deshalb habe man sich für die Verschiebung rund sieben Monate Zeit genommen, so Osterwalder Immobilien AG.

Villa erhält Gesamtsanierung

Zuerst wurde das Untergeschoss des Objekts freigelegt, dann die tragenden Aussenwände abgebrochen und durch Stahlabfangungen ersetzt. Darauf wurden Verschubbahnen unter dem Gebäude verlegt und dieses danach langsam vom Boden angehoben. Dabei kontrollierten Experten laufend, wie sich das Haus verhält und ob kritische Risse entstehen. Bis zur Hausverschiebung am Mittwoch ist aber alles reibungslos verlaufen.

Die Villa Blumenthal erhält nach der Verschiebung eine Gesamtsanierung. Es entstehen drei Wohneinheiten sowie Büro- und Gewerbefläche. Im Inneren wird die klassische Grundrissstruktur mit gleichwertigen Eckzimmern wiederhergestellt und Elemente des Biedermeiers werden freigelegt. Die Wohungen des Neubaus, der in den nächsten 18 Monaten entstehen soll, sollen voraussichtlich im Herbst 2020 bezugsbereit sein.

(jen)