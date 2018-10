Hochhäuser sollen Zürich länger beschatten dürfen

Hochhäuser erzeugen Schatten und dennoch braucht es mehr davon, um die Verdichtung der Zentren voranzutreiben. Planer gehen davon aus, dass in 20 Jahren etwa 100'000 Menschen mehr in der Stadt Zürich leben werden. Dazu braucht es mehr Wohnraum auf der gleichen Fläche.

Umfrage Ein Hochhaus vor der eigenen Haustür? Stört mich nicht, in der Stadt hat es sowieso viel Beton.

Naja, wenn es nicht sein muss, lieber nicht.

Sicher nicht, das wäre unerhört.

Man diskutiert deshalb darüber, mehr Hochhäuser zu bauen. Nur gibt es da ein Problem: Schattenwurf ist in Zürich ein kontroverses Thema. Immer wieder gibt es wegen der Beschattung Widerstand gegen Bauprojekte. Das ist etwa bei den geplanten Türmen des neuen Hardturm-Stadions der Fall. Auch der Swissmill-Tower im Kreis 5 erhitzte die Gemüter.

Vernehmlassung: Eine Stunde mehr Schatten

Die Regelung im kantonalen Baugesetz ist aber klar: Ein Gebäude darf ein anderes nicht länger als zwei Stunden an zwei definierten Tagen Anfang November und Anfang Februar beschatten. Das hat Auswirkungen auf die zulässigen Abstände zwischen den Häusern. Wilhelm Natrup, Chef des kantonalen Amts für Raumentwicklung, sagt zur «Neuen Zürcher Zeitung», dass diese Regel verunmöglicht, Wohnhochhäuser nebeneinander zu stellen. «Wir sind nun daran, die Zwei-Stunden-Regel durch eine Drei-Stunden-Regel zu ersetzen.»

Der Vorschlag gehe in den nächsten Wochen in die Vernehmlassung. Wenn er durchkomme, würde man etwas mehr Beschattung in Kauf nehmen, was etwa in Basel und Luzern bereits der Fall sei. Angesichts der Debatte über Sommerhitze in den Städten könne das auch erwünscht sein.

«Verschiedene Zonen wären denkbar»>

Bei den Grünliberalen steht man der Anpassung grundsätzlich positiv gegenüber, wie Kantonsrat Thomas Wirth sagt: «An gewissen Orten sind Hochhäuser durchaus sinnvoll, wenn man verdichtet bauen will.» In diesen Zonen müsse man deshalb wohl mehr Schatten in Kauf nehmen: «Das könnte man etwa durch eine attraktivere Aussengestaltung kompensieren.»

Auch FDP-Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel ist offen für den Vorschlag. Entscheidend sei der konkrete Fall: «Wird ein Schulhaus beschattet, ist das etwa anders, als wenn eine Industriezone weniger Sonne erhält.» Die Politikerin kann sich deshalb vorstellen, dass statt einer flächendeckenden Erweiterung verschiedene Zonen festgelegt werden. «Auf jeden Fall muss man über die Beschattung reden, wenn man die Forderung nach Verdichtung erfüllen will.»

«Schon zwei Stunden sind relativ lang»

Zurückhaltender gibt sich Kantonsrat Martin Neukom von den Grünen: «Hochhäuser sind nicht überall ein Problem, aber sie sind nicht ein geeignetes Mittel für die Verdichtung.» Besser seien etwa sechsstöckige Gebäude mit Innenhöfen, sogenannte Blockrand Bebauungen. Er werde den Vorschlag einer pauschalen Ausdehnung deshalb kritisch prüfen.

Nicht in Frage kommt die Erweiterung für AL-Kantonsrat Markus Bischoff: «Schon eine Beschattung von zwei Stunden ist relativ lang.» Sonne sei gut fürs Gemüt und eine längere Beschattung würde den Anwohnern noch mehr Lebensqualität nehmen. «Man sollte Rücksicht auf die Anwohner nehmen und nicht einfach Hochhäuser vor ihre Fenster bauen.»

(som/tam)