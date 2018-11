Hund hat zwei Schafe gerissen

Ein unbekannter Hund riss kürzlich auf Weiden im aargauischen

Oberhofen je ein Schaf. Das erste tote Tier fand der Schafhalter am 28. Oktober. Nur drei Tage später stiess ein Jagdaufseher bei einer anderen Weide nochmals auf ein totes Schaf. Die

Verletzungen an den beiden Schafen müssen von Hundebissen stammen, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Es soll sich um den gleichen Hund handeln



Zusammen mit anderen Schafen befanden sich die beiden

Tiere auf je einer Weide in den Flurgebieten Maiacher

sowie Hasematt ausserhalb von Oberhofen. Die beiden

umzäunten Weiden befinden sich etwa einen Kilometer

Luftlinie voneinander entfernt.

Die zeitliche und örtliche Nähe lässt darauf schliessen, dass beide Fälle auf das Konto des gleichen Hundes gehen. Erkenntnisse über dessen Herkunft und die näheren Umstände liegen jedoch nicht vor. Die Kantonspolizei in Rheinfelden sucht deshalb Augenzeugen.

(mon)