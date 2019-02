So oft beissen Hunde wirklich zu

1069 Hundebisse wurden im vergangenen Jahr im Kanton Bern gemeldet, 2010 waren es noch 799 Fälle. Im Kanton St. Gallen zeigt sich ein ähnliches Bild: Während 2008 217 Fälle von Hundebissen gemeldet wurden, waren es 10 Jahre später bereits 392. Das schreibt die «Schweiz am Wochenende». Auch in Zürich und Luzern beissen Hunde immer häufiger zu. Kontrovers: Ein nationales Hundekurs-Obligatorium wurde vor zwei Jahren abgeschafft. Nur einzelne Kantone kennen noch eine Kurspflicht. In Zürich könnte diese am nächsten Wochenende abgeschafft werden.

Eingeführt worden war die Hundekurspflicht auf nationaler Ebene als Reaktion auf einen besonders tragischen Vorfall. Der Schrecken sass in der ganzen Schweiz tief, als der 6-jährige Süleyman am 1. Dezember 2005 in Oberglatt ZH auf dem Weg in den Kindergarten von drei Pitbull-Terriern zu Tode gebissen wurde. Der Bund reagierte und führte 2006 eine Meldepflicht für Hundeangriffe ein und 2008 das besagte Hundekurs-Obligatorium. Letzteres verpflichtete Hundehalter dazu, je vier Lektionen Theorie und Praxis zur Hundehaltung zu besuchen.

Restriktives Hundegesetz in Zürich

Diese Regelung wurde nicht einmal zehn Jahre später wieder abgeschafft. Das kritisiert Hansueli Beer, Präsident der schweizerischen kynologischen Gesellschaft, gegenüber der «Schweiz am Wochenende». Besonders für Neuhalter seien die Kurse wertvoll. Wer nicht bereit sei, eine kurze Ausbildung zu durchlaufen, sollte auch keinen Hund besitzen, so Beer. «Um Zwischenfällen mit Hunden vorzubeugen, ist die Sozialisierung der Welpen sowie die Ausbildung, Erziehung und das korrekte Führen des Hundes zentral. Nur gut erzogene Hunde können in unserer Gesellschaft stressarm und sicher geführt werden», schreibt auch das Zürcher Veterinäramt in einer Broschüre zu den Pflichtkursen.

Eigentlich hat der Kanton Zürich eines der restriktivsten Hundegesetze der Schweiz, das 2010 in Kraft trat. Neben dem Hundekurs-Obligatorium, das für Halter von grossen und massigen Hunden zehn Lektionen praktische Ausbildung vorsieht, sind verschiedene Hunderassen wie etwa Pitbull-Terrier oder Bandog verboten. Weiter gilt an besonders frequentierten öffentlichen Orten eine Leinen- und unter gewissen Umständen eine Maulkorbpflicht.

Zankapfel Hundebisse

Im Frühjahr 2018 entschied der Zürcher Kantonsrat, die Pflichtkurse abzuschaffen. Dagegen wurde von linker Seite her das Referendum ergriffen. Nun hat das Zürcher Stimmvolk am 10. Februar das letzte Wort. Zankapfel im Abstimmungskampf sind die registrierten Hundebisse. Die Abschaffungs-Befürworter argumentieren, dass bis heute statistisch nicht bewiesen werden könne, dass ein Hundekurs-Obligatorium dazu führe, dass die Zahl der Beissvorfälle abnehme. Der durch die Kurse resultierende Aufwand für die Hundehalter sei deshalb unverhältnismässig.

Dem widerspricht die Gegenseite: Die Datenlage sei nicht ausreichend, um ein gültiges Fazit über die Wirkung der Hundekurse auf die Häufigkeit der Hundebiss-Vorfälle zu ziehen. Entscheidend sei einzig, dass diese Zahl zu hoch sei. Zudem hätten mehr als 60 Prozent der Hundehalter angegeben, die Hundekurse würden sich positiv auf ihr Verhalten gegenüber ihren Hunden auswirken. Das habe eine Umfrage des kantonalen Veterinäramtes von 2016 ergeben. Nur gerade 5 Prozent der Hundehalter würden die Kurse als «schlecht» beurteilen.



(jk)