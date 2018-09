Hundehassser spickt Cervelat mit Scherben

Einen mit Scherben gespickten Cervelat fand eine Leserin am Montagnachmittag an der Grundstrasse in Zürich-Altstetten: «Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und sah die Wurst in der Nähe des Letziparks.» Mitten auf dem Weg lag aber nur der halbe Cervelat: «Ich mache mir Sorgen darüber, wo die andere Hälfte ist», sagt die Frau.

«Das sind feige Sadisten»

Sofort habe sie die Polizei informiert. «Sie kam vorbei und packte den Cervelat ein.» Danach habe sie noch mit Hundebesitzern gesprochen: «Anscheinend gibt es bei den Anwohnern einen Verdächtigen im Quartier.» Aber das seien nur Vermutungen, so die Frau.

Für die Leserin sind solche Leute feige Sadisten: «Die legen die Köder schnell und heimlich aus und nehmen die Qualen der Tiere in Kauf.» Denn nicht nur ein Hund könnte das fressen: «Auch Füchse sind dem ausgeliefert. Und was, wenn ein Kind so etwas in die Hände bekommt?»

Die Polizei ermittelt

Bei der Stadtpolizei Zürich bestätigt man den Einsatz am Montagnachmittag. «Beamte waren vor Ort und haben den Köder zur Spurensicherung mitgenommen», sagt Sprecher Marc Surber. Dieser werde nun dem forensischen Institut übergeben. «Die Ermittlungen dazu laufen.»

Den Besitzern rät die Stadtpolizei Zürich, ihre Hunde im betreffenden Quartier entweder an die Leine zu nehmen oder genau zu beobachten: «Sollte man einen Hund haben, der wirklich alles frisst, dann ist ein Maulkorb empfehlenswert», sagt Surber.



