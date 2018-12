IS-Geschwister schweigen vor Gericht

Prozesse vor Jugendgericht sind grundsätzlich nicht öffentlich. Das Gericht in Winterthur macht am Montag aber eine Ausnahme und lässt die Medien zur Befragung zur Sache zu. Vor Gericht stehen zwei Geschwister. Ihnen wird vorgeworfen, sich an einer kriminellen Organisation beteiligt zu haben.

Die Anklageschrift war im Vorfeld nicht erhältlich. Das Gericht liefert aber eine Zusammenfassung der Ereignisse. Die beiden Geschwister sind demnach im Dezember 2014 mit dem Flugzeug nach Istanbul und dann mit Hilfe eines Schleppers nach Syrien ins Gebiet es IS gereist. Dort hätten sie sich dem Terrorstaat angeschlossen. Sie hätten von Anfang an gewollt, den IS zu unterstützen.

Logistik und Unterricht

Der Bruder soll eine Koranschule besucht haben und die Logistik des IS unterstützt haben. Die Schwester habe kleine Kinder gehütet und englisch unterrichtet. Zudem sollen sie in Kontakt mit IS-Kämpfern gestanden sein. In Chats hätten sie sich propagandistisch über den IS geäussert und versucht, die Familie zu überzeugen, nach Syrien zu kommen.

Die Eltern hätten alles versucht, Sohn und Tochter zurückzuholen. Nach rund einem Jahr seien sie laut eigenen Angaben geflohen, nachdem die Mutter drei Monate lang ebenfalls in Syrien war.

«Ich sage nichts dazu»

Vor Gericht schweigen die beiden Geschwister. Zu sämtlichen Fragen, die der vorsitzende Richter stellt, verweigern sie eine Aussage. «Ich sage nichts dazu», sagt der Bruder. Nur einmal äussert er sich: «Vieles, was gesagt wurde, stimmt nicht.» Was genau nicht stimmt, wollen aber beide nicht sagen.

Einzig zur Frage, wie ihm die Arbeit gefallen habe, sagt der Bruder etwas: «Er habe unter anderem Medikamente verteilt. Dabei habe er sich sehr gut gefühlt.»

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 11 beziehungsweise 12 Monaten sowie Schutzmassnahmen. Die Anträge der Verteidiger sind nicht bekannt. Vermutlich fordern sie einen vollständigen Freispruch ihrer Mandanten.

(tam)