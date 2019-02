«Ich weiss nichts von Beziehungsproblemen»

«Ich bin eher ruhig, zurückhaltend, lustig und eine Liebe», so hat sich eine 29-jährige Dübendorferin in den sozialen Medien beschrieben. Am Mittwochmorgen wurde die Angestellte einer Kita tot auf einem Quartier-Parkplatz gefunden. Nachbarin Maritza P.* sah am Morgen, wie sie regungslos unter einem parkierten weissen Mercedes wenige Schritte neben dem Wohnhaus lag. Nur die Füsse schauten heraus. «Es ist megaschlimm, ich kannte sie nicht besonders gut, sie war aber immer nett, und jetzt ist meine Nachbarin einfach nicht mehr hier – das ist megatraurig», sagt sie mit Tränen in den Augen.



Die Kantonspolizei Zürich geht von einem Tötungsdelikt aus. «Ein Zeuge hat einen Streit gehört», sagt Sprecher Marc Besson. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, Verhaftungen hat es noch keine gegeben. Ratnam S.* wohnt ebenfalls im gleichen Haus wie die 29-Jährige und hat den Streit gehört: «Zwischen 6 und 7 Uhr morgens habe ich eine Frau schreien gehört, dann folgte ein Knall.» Er wisse aber nicht, ob sich das Ganze im Haus oder draussen abgespielt habe.

«Ich wusste nichts davon»

Der Freund der 29-jährigen Dübendorferin war für 20 Minuten am Mittwoch nicht erreichbar. Sein Arbeitgeber hat ihn von der Website gelöscht. Laut seiner Nachbarin war die Polizei mehrere Stunden lang bei ihm zu Hause. Sein Vater erhielt am Mittwochmorgen einen Anruf von ihm: «Er sagte mir, er könne nicht mit mir zu Mittag essen, weil seine Freundin tot sei. Er war aber sehr kurz angebunden.» Er sei schockiert, sie sei so lieb gewesen und die Beziehung zum Sohn stets harmonisch. «Sie haben sehr gern zusammen Party gemacht», sagt der Vater.

Die Mutter des Freundes zeigt sich am Telefon ebenfalls erschüttert: «Ich wusste nichts davon.» Die Freundin ihres Sohnes habe sie als eine ganz liebe und ruhige Person kennengelernt. Von ihrem Sohn habe sie das letzte Mal am Samstag etwas gehört: «Am Mittwoch war sein Handy ausgeschaltet. Ich kann ihn zurzeit nicht erreichen.»

«Er ist die liebste Person»

Auch über allfällige Beziehungsprobleme habe sie keine Kenntnis: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Sohn etwas mit der Tat zu tun hat.» Der 34-Jährige sei die liebste Person und könne niemandem etwas zuleide tun.

Zudem bezweifelt sie, dass ihr Sohn an dem besagten Tag überhaupt in Dübendorf gewesen sei. «Er wohnt und arbeitet in einer anderen Zürcher Gemeinde, sie sahen sich jeweils nur am Wochenende», sagt sie. Nun will sie in dieser schweren Zeit für ihren Sohn da sein: «Ihm geht es sicher nicht gut. Wir als Familie werden ihn nun auffangen.»

