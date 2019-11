Audi-Raser von Galgenen (29) fuhr ohne Billett

Die Identität des Fahrzeuglenkers, der in den frühen Morgenstunden vom Sonntag in Galgenen SZ tödlich verunfallt ist, konnte dank eines Treffers in der polizeilichen DNA-Datenbank geklärt werden.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um einen 29-jährigen Schweizer aus dem Kanton St. Gallen. Der Verstorbene verfügte über keinen Führerausweis und war in mehreren Kantonen zur Verhaftung ausgeschrieben. Dies wegen einer Umwandlungshaft aufgrund nicht bezahlter Bussen aufgrund von Widerhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz.

Mit 169 Kilometern geblitzt

Der 29-Jährige überfuhr am Sonntag eine Verkehrsinsel, hob ab und krachte in eine Hausfassade. Das Haus fing daraufhin Feuer und stand nach kurzer Zeit in Vollbrand.

Der Unfall ereignete sich, nachdem der Wagen der Polizei in Lachen aufgefallen war. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, floh der unbekannte Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Er wurde wenig später mit 169 Kilometern pro Stunde geblitzt.

(fss)