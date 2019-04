Im Aargau soll es bald den ersten fixen Blitzer geben

An einer Kreuzung in Baden AG soll der erste Aargauer Blechpolizist aufgestellt werden können. Bisher gab es keine fix installierten Blitzer. Das kantonale Verwaltungsgericht hat eine Beschwerde der Stadt gutgeheissen – und damit den Regierungsrat zurückgepfiffen.

Umfrage Ärgern Sie sich über Blitzer? Ja klar, wer nicht?

Nein, sie dienen der Verkehrssicherheit.

Nur, wenn er mich blitzt.

Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass die geplante «stationäre automatische Verkehrsüberwachungsanlage (AVÜ)» beim Knoten «Gstühl» aufgestellt werden kann. Das teilten die Gerichte Kanton Aargau am Mittwoch mit.

Öffentliches Interesse

Der Knoten ist stark befahren und in der Vergangenheit wurden Geschwindigkeitsübertretungen sowie zahlreiche, zum Teil massive Rotlichtübertretungen festgestellt. Es besteht damit laut Verwaltungsgericht ein ausgewiesenes öffentliches Interesse, die Gefahrenstelle mittels einer stationären Überwachungsanlage sicherer zu gestalten.

Die Stadt Baden will den Blitzer für Rotlicht- und Temposünder an der Lichtsignalanlage und an den Signalträgern, die Bestandteile der Kantonsstrasse sind, installieren. Gemäss Verwaltungsgericht handelt es sich dabei nicht um «schlichten Gemeingebrauch», sondern um eine darüberhinausgehende Nutzung.

Keine schwerwiegenden Nachteile für den Verkehr

So seien die Voraussetzungen für die notwendige Baubewilligung gegeben, da eine dauerhafte Kontrolle auf andere Weise als mit einer stationären Überwachungsanlage nicht oder nur unter unverhältnismässig hohen Kosten möglich sei.

Es entstünden keine schwerwiegenden Nachteile für die Strasse oder den Verkehr durch die Nutzung der Signalträger und der Lichtsignalanlage.

Gemeindeautonomie spielt Rolle

Hinzu kommt für das Verwaltungsgericht, dass die Gemeinden für die lokale Sicherheit sowie für die Überwachung und Kontrolle des fliessenden Strassenverkehrs auf dem Gemeindegebiet zuständig seien. Wegen dieser Autonomie verfügten die Gemeinden über eine erhebliche Entscheidungsfreiheit.

Es obliege Baden und nicht dem Kanton, die lokale Verkehrslage beim Knoten «Gstühl» einzuschätzen und die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Dass sie hierfür eine stationäre Überwachungsanlage einsetzen wolle, sei nicht zu beanstanden.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Der Regierungsrat kann es ans Bundesgericht weiterziehen.

SVP-Grossrat nicht begeistert von Urteil

Wenig begeistert von dem Urteil zeigt sich Martin Keller, SVP-Grossrat aus Obersiggenthal: «Ich hoffe, dass der Regierungsrat den Fall ans Bundesgericht weiterzieht. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich einen neuen Vorstoss einreichen.» Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, hatte Keller bereits eine Motion eingereicht, um die Radarfallen auf Kantonsstrassen zu verhindern. Keller glaubt, dass es der Stadt Baden nur ums Geld geht – immerhin soll der Blitzer jährlich 450'000 Franken einbringen.

Matthias Gotter, Badener Stadtrat und Sicherheitsvorsteher, zeigt sich hingegen erfreut über das Urteil: «Es geht uns um die Sicherheit», sagt der CVP-Politiker zur Zeitung.

Polizisten aus Fleisch und Blut

Der Regierungsrat hatte Anfang 2018 entschieden, man sehe «keine Grundlage» für die Bewilligung der stationären Anlage. Damit blieb der Regierungsrat – mit Rückendeckung des Parlaments – seiner Praxis treu. Im Aargau, einem Kanton mit hoher Autodichte und vielen Autobahnen, trotzt kein einziger

Blechpolizist Wind und Regen, um Verkehrssünder zu überführen.

Bereits Ende der 1990er-Jahre diskutierten die aargauischen Politiker «über ortsfeste, automatische Geschwindigkeitsradargeräte». Der Grosse Rat lehnte es 2004 knapp ab, der Regierung die Hausaufgabe zu geben, die Einführung von «Blechpolizisten» zu prüfen. 2017 bestätigte eine Mehrheit im Parlament diesen Kurs.

Kein Paradies für Raser

Trotz der offensichtlichen Aversion gegen fixe Radarkästen ist der Aargau kein Paradies für Raser. Die Polizei setzt auf den Überraschungseffekt bei Strassen, auf denen einige Fahrzeuglenker immer wieder gefährlich schnell fahren.

Auf dem Radar hat die Kantonspolizei die groben Verkehrsverletzungen. Sie besitzt ein hochmodernes Lasermessgerät und zwei Radargeräte. Wird ein Raser auf frischer Tat erwischt, so wird er gleich angehalten – und ihm wird der Führerausweis unter Umständen abgenommen.

(mon/sda)