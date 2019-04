Feuer im Skulpturenpark zerstört Kunstwerk

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage einen Einsatz im Skulpturenpark Steinmaur. Nähere Angaben könne man aber noch nicht machen.

Eine Ansicht des Kunstwerks vor dem Brand. (Bild: Skulpturenpark Steinmaur) Eine Ansicht des Kunstwerks vor dem Brand. (Bild: Skulpturenpark Steinmaur)

Laut einem Augenzeugen ist das Feuer in der Waldsiedelei von Dieter Wettstein ausgebrochen. «Zuvor konnten sich betroffene Personen in Sicherheit bringen», so der Leser weiter. Der Künstler Wettstein war 2009 unverhofft verstorben.

Der Brand ereignete sich kurz vor dem Frühlingsfest, das für den 1. Mai geplant ist.

(dmo)