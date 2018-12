Im Spielzeugauto gratis durch Zürich fahren

Frühes Weihnachtsgeschenk für Uber-Kunden: Der Fahrdienst bringt vom 16. bis und mit 18. Dezember seine UberToys-­Flotte nach Zürich. Eine gelbe Lego-­Limousine, ein Bus im Barbie-Stil mit Einhorn oder ein Auto im Knet-Look – insgesamt sechs aussergewöhnliche Fahrzeuge sind jeweils von 10 bis 18 Uhr unterwegs. Die Spielzeugautos kann man in der App unter UberToys bestellen. Das Beste daran: Die Fahrten mit Uber­Toys sind kostenlos – jedoch auf das Stadtgebiet begrenzt.

Gratis mit den Uber-Toys fahren

Mit der Aktion möchte das Unternehmen seinen Kunden ein Weihnachtsgeschenk machen und gleichzeitig die Theodora Stiftung unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst. Für jeden Uber-Kunden, der von Sonntag bis Montag den Code THEODORA2018 in der App eingibt, spendet der US-Fahrdienst zusätzlich einen Franken an die Stiftung. Das Ziel der Stiftung ist es, Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen eine Freude zu bereiten.

(mon)