In diesem Kino schaut man Filme im Bett

Im Saal VIP-Bed im neu eröffneten Pathé in Spreitenbach sieht es fast so aus wie in einem gewöhnlichen Schlafzimmer. Der Unterschied: Es stehen elf Doppelbetten im Raum. Diese sind alle mit grauer und beiger Bettwäsche bezogen sowie mit zwei Kissen ausgestattet.

Umfrage Gehen Sie oft ins Kino? Ja, ich gehe gerne und oft ins Kino.

Ab und zu.

Leider viel zu wenig.

Nein, ich schaue Filme lieber Zuhause.

20 Minuten liegt kurz vor der Eröffnung Probe, die Betten sind bequem und weich. Damit mit man bei den neusten Kinohits nicht wegschlummert, können die Kopfstützen elektronisch verstellt werden. Auch ein Nachttisch, Weingläser und Hausschuhe stehen den Kinogästen zur Verfügung.

VIP-Ticket kostet 49 Franken

Wie Venanzio Di Bacco, CEO Pathé Schweiz, erklärt, werden die Betten nach jeder Filmvorführung frisch bezogen: «Der Hygiene-Aspekt ist uns sehr wichtig.» Angst, dass es im Saal unsittlich zu- und hergeht, hat er nicht: «Das Angebot ist in der Schweiz einzigartig. Wir haben das Konzept aber im Ausland getestet und hatten bisher keine Probleme.»

Neben dem Bettensaal gibt es auch ein Imax-Kino mit über 350 Sitzplätzen sowie einen Saal mit Einzel- und Doppelsofas. In diesen drei Bereichen braucht man allerdings ein VIP-Ticket für 49 Franken. Dafür muss man nicht Schlange stehen und kriegt gratis Snacks und alkoholfreie Getränke.

Kids Cinema mit Rutschbahn und Böllelibad

Wer bloss 19.50 Franken zahlen will, kann Filme in den restlichen sechs Sälen mit «herkömmlicher Ausstattung» anschauen. Und auch an die jüngsten Kinobesucher hat man gedacht und dafür das Kids Cinema eingerichtet. Neben Sitzsäcken gibt es dort eine Rutschbahn sowie ein Böllelibad. Das kostet für die Kinder 14.50 Franken.

Wie Di Bacco sagt, will man mit dem neuen Konzept das verstaubte Kinoimage aufpolieren. Deshalb hat man auch das Foodangebot erweitert. In Foodtrucks bietet man den Kinogästen neben klassischem Popcorn auch Waffeln, Crêpes sowie die bekannten Hotdogs von Dogfather an.

«Wir wollen bestehenden wie auch neuen Kunden etwas innovatives anbieten», so Di Bacco. Man glaube fest daran, dass die Leute nach dem ganzen Netflix-Hype wieder ins Kino zurückkehren.

Am Donnerstag eröffnet das Pathé in Spreitenbach offiziell. Es befindet sich gleich neben dem Shoppi Tivoli. Am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr findet ein Tag der offenen Tür statt. Interessierte können hier mal hinter die Kulissen blicken. In den ersten zwei Wochen gibt es während einer Einführungsaktion reguläre Tickets, VIP-Tickets ausgeschlossen, bereits ab 13 Franken.

In diesem Kino schaut man Filme im Bett

(mon)