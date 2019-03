«Die SVP hat zum Thema Klima nichts zu sagen»

Herr Perron, die SVP verliert bei den Zürcher Wahlen 5,6 Prozent, die Grünen und die GLP haben 4,7 und 5,3 Prozent zugelegt. Hat Sie das Resultat überrascht?

Der Trend nicht, das Ausmass schon. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es auch in der Schweiz von Wahl zu Wahl zu stärkeren Veränderungen kommt. Die Verschiebungen sind grösser, als es noch vor 20 Jahren der Fall war.

Louis Perron

Dr. Louis Perron ist Politologe und Politberater aus Zürich. Er bloggt auf www.wahlkampfanalyse.ch über Wahl- und Abstimmungskämpfe.

Wieso?

Die wenigsten Parteien können mittlerweile auf eine wirklich loyale Stammwählerschaft zählen. Sie müssen sich regelmässig neu erfinden und versuchen, sich auf das gerade aktuelle Mega-Thema einzustellen.

Die Klimadebatte entschied die Wahl. Einverstanden?

Ja. Einerseits wurden die Ergebnisse der letzten Wahlen, als die Bürgerlichen zulegten und die grünen Parteien verloren, korrigiert. Andererseits haben wir den Klimaeffekt gesehen. Begonnen hat das mit der Ablehnung des CO2-Gesetzes im Nationalrat. Dann kamen die Klimastreiks. Entscheidend waren wohl nicht die Streikenden selbst, sondern die, die davon in den Medien erfahren haben.

Warum hat die SVP so stark verloren?

Die Partei kann und will zu den Themen Klima und Umwelt nicht viel sagen. Es gibt in der Regel ein grosses Thema, das über eine Wahl entscheidet. Dieses Mal war es das Klima, vor vier Jahren waren es Flüchtlinge, vor acht Jahren war es Fukushima. Eine Partei, die zum gegenwärtigen Megathema medial nicht vorkommt, hat ein Problem. Zudem war die Wachablösung der Führungsriege nicht optimal. Gerade die Zürcher SVP hat extrem von Christoph Blocher gelebt, der sich nicht mehr stark ins Alltagsgeschäft einbringt.

Die SVP setzte stark auf das Rahmenabkommen mit der EU.

Beim Rahmenabkommen geht es medial noch nicht um die Frage ja oder nein. Es geht darum, dass der Prozess stockt, der Bundesrat nicht führt und die SP gespalten ist. Das Thema Rahmenabkomen ist bei den Leuten noch nicht wirklich angekommen. Das könnte sich bis zum Herbst aber ändern.

Die SP blieb stabil. Hat ihr der interne Konflikt um das Rahmenabkommen geschadet oder genützt?

Die SP ist klar proeuropäisch, aber der Gewerkschaftsflügel hat grosse Vorbehalte gegen das Abkommen. Wenn man das Resultat der Wahlen ansieht und sich vor Augen führt, dass SP, Grüne und teilweise auch die GLP im gleichen Teich fischen, muss man sagen: Die SP ist sehr glimpflich davon gekommen.

Im Oktober sind nationale Wahlen. Werden auch diese vom Thema Klima bestimmt?

Wenn es einen Hitzesommer gibt, wahrscheinlich schon. Aber in der Regel kann man erst Ende Sommer sagen, welches Thema die eidgenössischen Wahlen entscheidet. Das kann das Klima sein, muss aber nicht. Es kann noch vieles passieren – eben auch in der Europapolitik.

Sind die Wahlen im Kanton Zürich ein Indikator für die eidgenössischen Wahlen?

Es ist nicht so, dass der Trend aus Zürich auf die anderen Kantone überschwappt. Aber kantonale Wahlen sind ein Indikator dafür, wie der gleiche Kanton dann bei den eidgenössischen Wahlen wählt. Bei Zürich ist es einfach so, dass die kantonalen und eidgenössischen Wahlen zeitlich nahe beieinander liegen und es zudem auch noch der grösste Kanton ist.

Die FDP hat an Wähleranteil verloren. Erste Freisinnige machen dafür Parteipräsidentin Petra Gössi verantwortlich. Unter ihr fahre die Partei einen kaum zu identifizierenden Kurs in Sachen Klimapolitik.

Sie sprechen ein konkretes Interview von Frau Gössi an. Das würde ich nicht überschätzen. Die FDP hat das Thema Umwelt in den letzten 20 Jahren verschlafen. Sie politisiert in diesem Feld ideologisch und an weiten Teilen der Bevölkerung vorbei. Hätte die FDP das Thema nicht demonstrativ ignoriert, würde es die GLP gar nicht geben.

Soll die FDP nun noch auf den Klima-Zug aufspringen?

Innerhalb von ein paar Monaten kann keine Partei Kompetenz zu einem Thema aufbauen. Langfristig würde sich das aber sicher auszahlen.

Nur knapp jeder dritte Stimmberechtigte nutzte seine Rechte. Warum war dieser Wert so tief?

Der Wert ist gleich hoch wie vor vier Jahren. Politik wird häufig über die nationalen Themen wahrgenommen. In einem grossen, anonymen Kanton und speziell in Zürich, dem Medienzentrum der Deutschschweiz, kommt die Politik zudem vor allem über die Medien bei den Menschen an. Da spielen nationale Themen und Wahlen eine wichtigere Rolle als kantonale.

An der Urne wurden zuletzt Vorlagen der bürgerlichen Mehrheit im Kantonsrat versenkt, etwa beim Wassergesetz. Hatte das einen Einfluss auf die Wahlen?

Es ist ein Indikator dafür, dass die SVP-FDP-Mehrheit vielleicht ein bisschen überbordet hat. Hier gab es offenbar eine Korrektur im Vergleich zu vor vier Jahren.

