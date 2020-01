Irrfahrt mit Lieferwagen endet auf Kreisel

Mehrfach geriet ein 45-jähriger Autofahrer mit einem Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn, als er am Dienstag kurz nach 6.30 Uhr in Wildegg AG auf der Aarauerstrasse unterwegs war. Er kollidierte auch mit mehreren Verkehrsschildern und streifte ein korrekt vorbeifahrendes Auto. Am Schluss verursachte er einen Selbstunfall auf einem Kreisel.

Dabei wurde der Deutsche leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Er wurde ins Spital gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und der Strasseneinrichtung entstand ein Sachschaden von rund 70'000 Franken.

Der Lieferwagen wurde vorerst sichergestellt. Der 45-Jährige musste zudem den Führerausweis abgeben. Noch unklar ist, warum es zur Irrfahrt gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet.

