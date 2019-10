Frau (95) verliert Ausweis nach Blumentopf-Unfall

Auf der Poststrasse in Lenzburg AG verursachte am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin aus der Region einen Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte, rammte die 95-Jährige mit ihrem Jaguar auf der Poststrasse einen Blumentopf.

Zuvor war sie bereits mit einem anderen Auto kollidiert. Da sich dessen Lenkerin über leichte Schmerzen beklagte, wurde sie zur Kontrolle ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 95-Jährige musste ihren Führerausweis vor Ort abgeben.

(mon)