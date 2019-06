Shopping-Werbung mit Jesus empört Christen

Ein Plakat im Zentrum von Brugg AG wirbt fürs Einkaufen an katholischen Feiertagen – etwa den Fronleichnam. Es zeigt Jesus mit Dornenkrone und weissem Gewand. In der Hand hält er eine goldene Kreditkarte. Neben Jesus heisst es: «Shopping-Paradies Brugg. Brugger Detailhandel hängt katholische Feiertage an den Nagel.»



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Das Plakat sorgt für Unmut. «Ich bin zutiefst entrüstet, was ich gerade gesehen habe», sagt ein Leser-Reporter zu 20 Minuten. Man solle sich einmal vorstellen, wie gross der Aufschrei gewesen wäre, wenn statt Jesus eine Karikatur von Mohammed abgebildet gewesen wäre. «Das würde international negative Wellen schlagen.» Aber mit dem christlichen Glauben könne man das ja machen.

«Das ist ein Fehlgriff, der an Verspottung grenzt»

Auch der reformierte Pfarrer Walter Meier ärgert sich, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet. Der 75-Jährige hat das Plakat ergänzt – unter anderem mit den Worten «Pfui, pfui, schämt Euch!» Zwei Tage später klebte er noch einen zum Thema passenden Leserbrief aufs Plakat.

Beim Werbeslogan gehe es «nur noch um billige Effekthascherei», denn katholische Feiertage würden im reformiert geprägten Brugg nicht als arbeitsfreie Tage gefeiert, heisst es beim Pastoralraum Brugg-Windisch auf Anfrage der Zeitung. Für die Kampagne sei eine Bildsprache gewählt worden, welche die Gefühle vieler Christen verletze. «Der leidende Jesus mit Dornenkrone, der süffisant grinst, ist ein Fehlgriff, der an Verspottung grenzt.»

«Wir wollten keine Gefühle verletzen»

Finanziert wird die drei Wochen dauernde Kampagne vom Verein «inBrugg», der Standortmarketing betreibt. Als Werber tritt Mirco Fritschi auf, der Initiator des Vereins und Inhaber einer Agentur in Brugg ist. Es habe nicht nur negative Reaktionen auf das Jesus-Plakat gegeben, sagt er.

Man werde aber mit einer so kritischen Thematik sicher nie wieder auftreten. «Ich möchte noch einmal betonen, dass wir zu keinem Zeitpunkt Gefühle verletzen wollten.» Er entschuldigt sich dafür. Von einer Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den Pfarrer wegen der Plakat-Ergänzung sieht er ab.

(tam)