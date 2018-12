Jetzt spricht die Familie des getöteten I. I.

Der Restaurant-Besitzer I. I.* (51) wurde an Weihnachten um zwei Uhr morgens in Rüti ZH erschossen. Ein unbekannter Täter feuerte mehrfach auf das Restaurant Bären und verletzte ihn tödlich. Der Täter ist auf der Flucht.

Hintergrund der Auseinandersetzung soll ein jahrelanger Familienstreit zwischen den Familien I. und B. sein, der schon mehrere Opfer forderte – darunter einen Sohn der Familie I., der erschossen wurde. Auch das Oberhaupt der Familie B., der in Mazedonien als «Mafia-Boss» und «Prostitutions-König» bekannte Dilaver B., wurde letztes Jahr erschossen.

Familienmitglieder bedroht

In einer Stellungnahme wenden sich die Angehörigen von I. I. nun an die Öffentlichkeit. Die Auseinandersetzungen mit der Familie B. gingen auf das Jahr 2013 zurück, als der Bürgermeister der mazedonischen Stadt Struga den Abriss von illegalen Bauten von Dilaver B. verfügt habe, schreibt die Familie.

Auch ein Mitglied der Familie I. sei als Teil der Behörde bedroht worden. Das habe die Familie der mazedonischen Polizei mehrfach angezeigt, die sei aber untätig geblieben. Im Sommer 2015 sei dieses politisch aktive Familienmitglied von Mitgliedern der Familie B. angegriffen worden. Im Dezember 2015 habe sich dann der «schreckliche Überfall» auf die Familie ereignet, bei dem ein Sohn getötet und einer schwer verletzt wurde. Die Familie B. sei gut vernetzt und habe Verbindungen zu den mazedonischen Behörden und der Polizei. Einer der Männer, der an der Erschiessung ihres Sohnes teilgenommen habe, laufe sogar frei herum.

Bestraft für politisches Engagement?

Mit dem Mord an Dilaver B. im Jahr 2017 habe die Familie I. hingegen nichts zu tun. B. habe viele Feinde gehabt. Die Familie I. sei wegen ihres politischen Engagements, das mit zum Rücktritt des mazedonischen Ministerpräsidents Nikola Gruevski geführt habe, in die Sache hineingezogen worden.

Mit Blick auf die Tötung von I. I. in Rüti schreibt die Familie, sie beteilige sich nicht an Spekulationen zur Täterschaft. «Wir haben grosses Vertrauen in die Schweizer Justiz und hoffen, dass die Verantwortlichen Gerechtigkeit erfahren.»

