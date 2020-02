Jürg Marquard liegt auf Intensivstation

Sorge um den Schweizer Zeitschriften-Verleger Jürg Marquard: Der Zürcher TV-Protagonist (»Die Höhle des Löwen«) und Multimillionär liegt wegen einer Blutvergiftung, die seine Organe angegriffen hatte, auf der Intensivstation in der Zürcher Klinik Hirslanden, wie der «SonntagsBlick» berichtet.

Heikler Eingriff am offenen Herzen

Weil die Herzklappen beeinträchtigt worden seien, sei der 74-Jährige im Februar am offenen Herzen operiert worden. Der heikle Eingriff sei gut verlaufen. Marquard werde sich in den nächsten Wochen von seiner Erkrankung erholen. An der zweiten Staffel der TV24-Show «Die Höhle des Löwen» werde er darum nicht teilnehmen.

Gemäss der Zeitung belastet Marquards Gesundheit seine Familie schon länger. Der Multimillionär soll bereits mehrere Male mit einer schlimmen Sepsis gekämpft haben. Die Familie möchte derzeit keine Stellung nehmen.

