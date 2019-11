16-Jährige ist wieder aufgetaucht

Seit Sonntagvormittag wurde in Uetikon am See eine 16-Jährige vermisst. Sie habe Freunde in Zürich besucht und sei nicht an ihren Wohnort zurückgekehrt, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung vom Sonntagnachmittag.

Am Abend tauchte die 16-Jährige jedoch wieder auf. Sie sei wohlbehalten angetroffen worden, schreibt die Polizei.

(vro)