Jugendliche filmen, wie sie Autospiegel zerstören

Sinnloses Randalieren in Zürich-Oerlikon: Zwei Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in der Nähe vom Bahnhof Oerlikon diverse Autospiegel zerstört. Wie in einem Video zu sehen ist, das aktuell auf Whatsapp kursiert, laufen die jungen Männer einer Strasse enlang. Einer von ihnen filmt, der andere kickt immer wieder gegen die Spiegel fremder Autos. Ein Autospiegel geht dabei kaputt. Die beiden lachen und machen einfach weiter.

Ein Leser ist empört und findet das Verhalten sehr unreif. Laut Informationen, die 20 Minuten vorliegen, sollen die Jugendlichen 17 und 19 Jahre alt sein. Einer der Jugendlichen soll angeblich selbst ein Auto besitzen.

Anzeige wegen Sachbeschädigung

Bei der Stadtpolizei Zürich sind am Wochenende zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung eingegangen, wie Sprecher Michael Walker auf Anfrage bestätigt. Ob es sich genau um den Fall der beiden Jugendlichen handelt, sei aber noch unklar.

Sollten die beiden junge Männer ausfindig gemacht werden, droht ihnen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Richter entscheidet über das Ausmass der Strafe. Laut dem Strafgesetzbuch ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren möglich.

