Jugendliche von Terror-Razzien sind wieder frei

Vor zwei Tagen haben Schweizer Strafverfolgungsbehörden im Islamisten-Milieu zeitgleich elf Hausdurchsuchungen durchgeführt und Verfahren gegen elf Personen eröffnet. Darunter sind sechs Erwachsene und fünf Jugendliche.

Vier Jugendliche aus dem Kanton Zürich, die dabei verhaftet wurden, befinden sich wieder auf freiem Fuss. Die Jugendanwaltschaft Winterthur bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Meldung der NZZ, gemäss der die Jugendlichen unter Auflagen wieder freigelassen wurden. Die Ermittlungen würden weiterlaufen.

Den vier Minderjährigen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren werden Verstösse gegen das IS-Verbot, Gewaltdarstellungen sowie Widerhandlungen gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Der 17-Jähriger aus dem Kanton Bern wurde ebenfalls aus der Haft entlassen unter gleichzeitiger Anordnung einer vorsorglichen Schutzmassnahme.

Das ganze Quartier hat Angst

Immer noch in Untersuchungshaft ist jedoch der IS-Rückkehrer V. L.* aus Winterthur, der im Dezember 2014 mit seiner Schwester nach Syrien zur Terrormiliz IS reiste. Bei deren Rückkehr im Jahre 2015 wurden sie verhaftet und bekamen eine bedingte Freiheitsstrafe von elf Monaten. In der einjährigen Probezeit wurde er jetzt aber festgenommen.

Im Umfeld heisst es, dass er sich nicht wieder dem IS angeschlossen habe. Anscheinend habe er sich aber wieder IS-Videos angeschaut und deshalb sei es zu einer erneuten Verhaftung gekommen. Im Quartier, wo der 21-Jährige sich bei seiner Verhaftung aufgehalten habe, herrscht ein mulmiges Gefühl.

Ein Anwohner bestätigt, dass das ganze Quartier Angst habe, da es ja offensichtlich sei, dass dort Jihadisten verkehren. Auch als ein 20-Minuten-Journalist für die Recherche zur Wohnung gefahren ist, herrschte ein aggressives Klima. Er wurde von zwei Familienmitglieder heftig bedroht: «Wir machen dich kaputt.»

