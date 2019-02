Brüder gehen mit Messer auf Streitschlichter los

In der Stadt Zürich kam es am frühen Sonntagmorgen zu zwei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. So gerieten kurz vor 1 Uhr an der Brauerstrasse im Zürcher Kreis 4 mehrere Personen in einen heftigen Streit. Zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren gingen dazwischen, um den Streit zu schlichten.

Ein 22-Jähriger und sein 19-jähriger Bruder attackierten in der Folge die beiden Streitschlichter und verletzten diese mit einer Stichwaffe, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilt. Eine sich in unmittelbarer Nähe befindliche Patrouille griff sofort ein und nahm die beiden mutmasslichen Täter fest. Die Verletzten mussten ins Spital gebracht werden.

15-Jähriger verletzt Mann mit abgebrochener Flasche

Wenig später, um etwa 01.40 Uhr, kam es an der Herzogenmühlestrasse im Kreis 12 zu einem Streit zwischen einem 15-jährigen Jugendlichen und einem 27-jährigen Mann. Im Verlauf dieses Streits wurde der 27-Jährige durch eine abgebrochene Flasche am Hals verletzt. Auch hier konnten die Polizisten den Tatverdächtigten noch vor Ort festnehmen. Der Verletzte musste ins Spital gebracht werden.

(mon)