12-Jähriger stürzt 4 Meter in Abfall-Container

Statt im Kino landete ein Jugendlicher in Abfallsäcken: Ein 12-Jähriger wollte am Stephanstag beim Neumarkt in Winterthur sein irrtümlich weggeworfenes Kinoticket aus einem unterirdischen Container holen – und stürzte rund vier Meter tief in Abfallsäcke.

Das Missgeschick passierte, als der 12-Jährige vor dem Kinobesuch noch etwas Abfall entsorgten wollte. Dabei fiel ihm sein Kinoticket aus der Hand in den Unterflurcontainer. Auf einer tieferliegenden Klappe blieb das Ticket liegen.

Passantin alarmierte die Polizei

Der Jugendliche kletterte in den Schacht und wollte sich auf diese Klappe stellen – diese gab jedoch nach und liess ihn rund vier Meter in die Tiefe stürzen. Er landete weich, aber etwas unappetitlich auf vollen Abfallsäcken.

Wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilt, eilte sofort eine 75-jährige Passantin hinzu und alarmierte die Polizei. Die Patrouille konnte mit dem 12-Jährigen rasch Kontakt aufnehmen. Für die Rettung mussten sich die Polizisten aber etwas einfallen lassen.

Leiter von Restaurant

Sie holten in einem angrenzenden Restaurant eine Leiter und liessen Tragebändel von polizeilichen Einsatztaschen und Waffen in die Tiefe. Innert Kürze war der Jugendliche wieder an der Oberfläche. Laut Polizeimitteilung schaffte er es sogar noch rechtzeitig in den Spiderman-Film. Ob er kinoverträglich roch, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

(sda)