Junge Frau mit Pistole bedroht und beraubt

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 6. März, kurz vor

6.30 Uhr auf der Renggerstrasse in der Nähe des Aarauer

Friedhofs Rosengarten. Die 23-jährige Frau war auf dieser

Quartierstrasse als Fussgängerin unterwegs, als ihr in der

Dunkelheit ein Mann entgegenkam. Erst, als dieser vor ihr stand, bemerkte sie, dass er maskiert war.

Sofort packte er sie am Arm, bedrohte sie mit einer Pistole und forderte Geld. Die verschreckte Frau gab ihm ihr weniges Bargeld. Dabei schrie sie um Hilfe, was ein vorbeifahrender Velofahrer

hörte. Dieser hielt sofort an, was den Täter in die Flucht

schlug. Ein zweiter Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam,

worauf die beiden Helfer den flüchteten Täter gemeinsam

verfolgten. Es gelang ihnen, diesen zu überrumpeln und ihm das geraubte Geld abzunehmen. Dennoch konnte sich der Täter lösen und in Richtung Entfelderstrasse davonrennen.

Mit Schal vermummt

Die Polizei fahndete mit mehreren Patrouillen nach dem

Täter, konnte diesen aber nicht mehr fassen. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Das Opfer beschreibt den Täter als etwa 180 cm grossen, kräftigen Mann, der ortsüblichen Dialekt sprach. Er trug eine schwarze Jacke und hellblaue Jeans. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Wollmütze und hatte sich mit einem Schal vermummt.

Die Kriminalpolizei (Telefon 062 835 80 26) sucht weitere

Augenzeugen, die den Täter vor der Tat oder auf der Flucht

gesehen haben.

(dmo)