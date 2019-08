Jungfreisinn verteilt 300 Hanfpflanzen in Zürich

Am Mittwochmorgen machten mehrere Leser-Reporter eine spezielle Entdeckung: An verschiedenen Orten in der Stadt Zürich stiessen sie auf Hanfpflanzen (siehe Bildstrecke). Geschmückt waren diese mit Fähnchen der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich.

Präsident Sandro Lienhart sagt zu 20 Minuten: «Gestern Abend haben wir rund 300 CBD-Hanf-Pflänzchen in der ganzen Stadt Zürich verteilt. Damit wollen wir auf eines unserer Kernthemen, der Entkriminalisierung von Drogen, aufmerksam machen.»

Angeblich nur CBD-Hanf

Mit der Wahlkampfaktion befinde man sich im grauen, aber nicht im schwarzen Bereich. Eine eindeutige Antwort darauf, ob die Aktion gesetzeskonform sei, haben Lienhart und seine Kollegen nicht erhalten. «Als Jungpartei dürfen und wollen wir erfrischend und frech auftreten – jedoch gibt es gewisse Grenzen.» Deshalb habe man bewusst auf CBD-Hanf gesetzt.

(daw/jk)